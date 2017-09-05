محمد الجلاهمة

كادت الكسوة الخارجية المصنوعة من مادة الكوبو لاحد الأبراج الواقعة في محافظة العاصمة ان تتسبب في كارثة كبرى بعد اشتعال النيران فيها الا أن سرعة وصول رجال الإطفاء وتدخلهم حالا دون وقوع كارثة، حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق وعدم امتداد ألسنة اللهب الى الطوابق الأخرى عليها.

وذكر مدير ادارة العلاقات العامة في الإطفاء العقيد خليل الأمير ان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغا صباح امس يفيد بنشوب حريق في برج يستخدم كفندق وشقق سكنية ومكاتب تجارية في محافظة العاصمة، وعلى اثره استنفرت فرق الإطفاء من مراكز المدينة والهلالي وحولي والإسناد والإنقاذ الفني بقيادة الرائد جابر الجابر والرائد محمد السليم والرائد علي الصفار وتوجهت لمكان الحادث وكان الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع لا يزيد على 4 دقائق، واتضح أن الحريق اندلع في الطابق الرابع وانتقلت النيران الى الكسوة الخارجية المصنوعة من مادة الكوبو وامتدت النيران الى الطابق السادس وكانت مستمرة في انتشارها الى أن تصدى لها رجال الإطفاء من خلال استخدام السلالم الآلية ومنعوا وقوع كارثة محققة، كما عملت فرق الإطفاء على إخلاء جزئي لبعض المتواجدين في البرج كإجراء احترازي الى ان تمت عملية إخماد الحريق وإنهاء الحادث من دون وقوع اي اصابات بشرية.