هاني الظفيري

فتحت اجهزة وزارة الداخلية ممثلة بإدارة بحث وتحري محافظة حولي تحقيقا مع ابوين من الجنسية الآسيوية للوقوف على ملابسات واسباب وفاة ابنهما البالغ من العمر 15 شهرا.

وقال مصدر امني: ان جثة الطفل احيلت الى الطب الشرعي لتحديد الاسباب التي ادت الى وفاة الرضيع وبيان ما اذا كانت وفاته جنائية او طبيعية.

وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت إخطارا من ادارة مستوصف السالمية يفيد بوصول جثة طفل (15 شهرا) بواسطة والديه، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ رجال الامن والادلة وتم فتح تحقيق مع الابوين اللذين اكدا ان الوفاة طبيعية، حيث زعما انهما وجدا الطفل بلا حراك فسارعا به الى المستوصف واكتشفا وفاته.