هاني الظفيري

تمكنت ادارة المكافحة المحلية من ضبط شخص آسيوي الجنسية بمنطقة الفروانية وبحوزته نصف كيلو من مادة الهرويين المخدرة.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن المتهم بحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة بقصد الاتجار، وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات، وبعد التأكد من صحتها تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم ومداهمة المتهم وضبطه وعثر بحوزته على نصف كيلو من مادة الهيروين المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.