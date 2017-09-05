محمد الجلاهمة

قام شخصان مجهولا الهوية بالتخطيط لسلب أي شخص يقف لهما، وشاء الحظ العاثر لسائق تاكسي جوال من الجنسية الآسيوية ان يقف لهما دون ان يعلم ما في نيتهما الإجرامية، وطلبا منه التوجه من موقفهما في منطقة خيطان الى موقع سينما غرناطة، وأثناء سيرهما للوصول الى وجهتهما أوقفاه بالقوة، ورغم ان المكان الذي توقفا عنده قريب من مبنى مخفر خيطان الا انهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالسلاح الابيض، وسلبا محفظته التي تحتوي على 25 دينارا وفرا الى جهة غير معلومة، وقام الآسيوي بإبلاغ السلطات الأمنية وسجلت قضية.