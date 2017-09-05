عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات مواطنا سجينا من تهم تتعلق بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وإدخالها إلى السجن المركزي. وتتلخص الواقـعة فيما شهد به عريف شرطة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أنه بعودة المتهم مع مجـــموعة من نزلاء السجن بعد حضــور جلسة محاكمــتهم بقضية مخدرات، أخبره سجين آخر أنه يخبئ المضبوطات بملابسه الداخلية وبتفتيشه عثر بحوزته عليها.

وفي جلسة المحاكمة دفع وكيل المتهم المحامي فيصل العنزي ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ضد موكله، مشيرا إلى عدم توافر حالة تلبس تجيز لضابط الشرطة التفتيش بغير إذن.