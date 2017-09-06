هاني الظفيري

واصل وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف امس جولاته الميدانية، حيث زار الإدارة العامة لمراكز الخدمة وديوانية المتقاعدين والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة لمباحث الإقامة التابعة لقطاع الجنسية والجوازات. والتقى اليوسف بعدد من المتقاعدين بحضور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة اللواء أديب السويدان ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.

واستمع الفريق الشيخ اليوسف إلى شرح من مساعد مدير إدارة وثائق السفر الكويتية المقدم محمد النمش لآلية استخراج الجواز الإلكتروني الجديد، واستعرض مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمواطنين والوافدين.

واكد اللواء الهاجري ان استراتيجية الإدارة العامة لشؤون الإقامة تتميز بحسن التنظيم ومستوى التنسيق العالي والتعامل الحضاري مع الجمهور.

من جهة اخرى، وفي ترجمة لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضرورة الانتشار المنظم بين المتسوقين في عطلة عيد الأضحى وداخل وفي محيط الأماكن الترفيهية قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح بالتجول في عدة اسواق ومتنزهات طيلة ايام عيد الأضحى المبارك، وبحسب مصدر امني فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد قام بهذه الجولات بشكل مفاجئ للاطلاع على انتشار قوة الأمن العام في الأسواق ووجه اللواء الطراح تعليماته بضرورة الانتشار المكثف لبث الأمن والأمان في نفوس المواطنين والمقيمين.