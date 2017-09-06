محمد الجلاهمة

قال مصدر امني إن الإدارة العامة لشؤون الإقامة بصدد رفع البلوك الذي كانت قد وضعته على العمالة الهندية، وذلك بعد موافقة السلطات الهندية على الاستعانة بهذه العمالة.

وقال المصدر ان مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة بالإنابة اللواء عبدالله الهاجري أبلغ الجهات المعنية بانتظار تعليمات بهذا الخصوص في غضون الايام القليلة المقبلة.

وأشار المصدر الى ان موافقة السلطات الهندية على الاستعانة بالعمالة جاءت بعد اطلاعها على مذكرات تم تضمينها ترجمة قانون العمالة المنزلية باللغة الهندية ولغات أخرى، والذي أزال الكثير من المعوقات من أبرزها نقل جثمان العامل ونقل حقوقه المالية كاملة، لافتا الى ان الشرط الخاص بالضمان والذي كانت السلطات الهندية تعتبره معوقا رئيسيا تم التغلب عليه حسبما ورد في قانون العمالة الجديد.

ولفت المصدر الى ان 6 مكاتب معتمدة سيتم التواصل معها بعد اطلاعها على اشتراطات وضوابط استقدام العمالة، وكذلك حقوقها كاملة، مشيرا الى ان ادارة العمالة المنزلية ستكون هي الفيصل حيال اي مشكلات تعترض هذه العمالة وغيرها.

ورجح المصدر ان تنخفض كلفة العمالة المنزلية الى نحو 300 دينار في ظل توجهات لإدخال جاليات اخرى جديدة، لافتا الى ان هناك تنسيقا مع بلدان محددة ستكون مصدرة للعمالة المنزلية وبأعداد كبيرة تستطيع ان تلبي حاجة السوق وتشكل فائضا ما يؤدي الى زيادة المعروض ومن ثم خفض أسعارها.