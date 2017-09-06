فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على ملابسات وفاة شاب كويتي داخل منزل اسرته في منطقة صباح السالم وأمر وكيل نيابة الأحمدي بإحالة جثة المتوفى الى الطب الشرعي بهدف تحديد سبب الوفاة بشكل دقيق وسجلت القضية مبدئيا بعنوان حالة وفاة نتيجة اختناق.

وبحسب مصدر امني فقد ورد بلاغ الى غرفة عمليات الداخلية يفيد بوجود حالة وفاة في صباح السالم، فتم توجيه إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، بالاضافة الى رجال المباحث والأدلة الجنائية ولدى معاينة مكان الوفاة شوهدت جثة الشاب على الأرض وهناك حريق في مكيف الغرفة وكذلك امتدت النيران الى السرير، ورجح الخبير الفني ان يكون الشاب شعر بالحريق وحاول الخروج من الغرفة ولكن الوقت لم يسعفه فمات مختنقا بالدخان.