انتقل عدد من رجال الأدلة الجنائية الى مزرعة في منطقة القشعانية للوقوف على ملابسات وفاة سيلاني غرقا داخل حمام سباحة يقع في مزرعة خاصة بكفيله.

وتمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الغرق.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حالة غرق داخل حوض سباحة في مزرعة بمنطقة العبدلي، وبانتقال رجال الأمن شوهدت جثة الوافد ممددة، كما شوهدت سيارة للطوارئ الطبية، حيث أفاد المسعف بأن الوافد توفي، وتبين في إفادة الكفيل ان الوافد نزل الى المسبح دون علمه وقام بإسعافه.

هذا، وتبين ان السيلاني من مواليد 1991.