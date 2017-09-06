سعود الدعيج

فوجئ وافد لبناني الجنسية بثلاثة أشخاص مجهولين يقتحمون سيارته أثناء وقوفه في منطقة السالمية مستخدمين (حديدة)، حيث قاموا بكسر الزجاج الخلفي للمركبة بهدف السرقة والسلب بالقوة ولكن اللبناني حاول منعهم من سرقة حقيبة تحتوي على جوازي سفر لبنانيين وشهادة زواج وبطاقة وأوراق رسمية اخرى.

وقام السارق بالاعتداء بالضرب على اللبناني بعد ان منعه من السرقة، ثم فر الجناة، وتم ابلاغ عمليات وزارة الداخلية التي قامت بإرسال احدى الدوريات الامنية للمنطقة وندب الادلة الجنائية الى مكان البلاغ، من جهة اخرى، أحيل عسكري من منتسبي «الداخلية» الى مستشفى الجهراء لإجراء فحوصات للتأكد من سلامته بعد سقوطه على الارض نتيجة حدوث هبوط حاد في ضغط الدم بمنطقة الاسواق في الجهراء.