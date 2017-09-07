هاني الظفيري

بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح نفذ قطاع الامن العام عدة حملات في محافظات الكويت خلال الفترة من 1/9 وحتى 4/9/2017 وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات العامة والتوجيه المعنوي فقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 151 مطلوبا جنائيا ومدنيا ومتغيبا بالإضافة الى 371 مخالفا لقانون الاقامة وبدون اثبات، كما تم ضبط 13 مركبة مطلوبة و36 قضية مخدرات و8 قضايا خمور، بالإضافة الى ضبط 41 حالة عمالة سائبة فضلا عن ذلك تم التعامل مع 181 مشاجرة وتلقي 2615 بلاغا وتحرير 1150 مخالفة مرورية وحجز 93 مركبة. وقد بلغت المساعدات الانسانية 1026 مساعدة، كذلك تم إقامة 944 ثبوت وتواجد أمني، كما تم معاينة 808 حوادث بالإضافة إلى 411 مهمة اخرى.

ومن جانبها، قامت إدارة شرطة البيئة التابعة لقطاع الأمن العام بالمهام المنوطة بها وفق ما تنص عليه مواد قانون البيئة، حيث نفذت حملة تفتيشية في منطقة السالمي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بصيد الطيور وكانت حصيلة الحملة ضبط 75 شبكا و45 فخ صيد و120 طائر فري، كذلك تم عمل عدة جولات متنوعة نتج عنها ضبط طراد مخالف في جون الكويت.

من جهة أخرى، أحال قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن الجهراء والأحمدي وافدين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مواد مسكرة بقصد الاتجار وجرت مصادرة 201 زجاجة خمر تنوعت بين خمور محلية وأخرى مستوردة، وبحسب مصدر أمني فإن دورية تتبع امن الجهراء وخلال جولة لها في منطقة القصر شاهدت وافدا متوقفا داخل باص خلف جمعية القصر ولدى تفتيش السيارة عثر بداخلها على 182 زجاجة خمر محلية، وفي منطقة ابوحليفة رصدت دورية شخصا متوقفا داخل ساحة ترابية وحوله أكياس ولدى الاقتراب منه حاول الهرب تاركا الأكياس وتم ضبطه وعثر بداخل الاكياس على 12 زجاجة خمر محلية و7 مستوردة.