محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات إصابة وافدة هندية بطلق ناري في الظهر وتحديدا في الجانب الأيسر، فيما سجلت القضية باعتبارها شروعا في القتل، وتم تكليف ادارة بحث وتحري محافظة الفروانية بمعرفة حقيقة الواقعة وتحديد الجاني.

وكانت مديرية أمن الفروانية تلقت بلاغا الساعة التاسعة مساء يفيد بإطلاق النار في منطقة اشبيلية وهو ما أفزع العديد من سكان هذه المنطقة خاصة قطعة 2، وعلى الفور توجهت دوريات أمن مخفر اشبيلية وقوة من مكتب البحث والتحري الى مكان البلاغ ولكن رجال الأمن لم يشاهدوا ما ذكره البلاغ، وعلى ذلك توجهت القوة الأمنية على الفور الى مستشفى الفروانية، حيث تبين لهم ان خادمة هندية الجنسية تم نقلها عن طريق الإسعاف، وأثناء البحث وجمع البيانات تم مشاهدة كفيلة الخادمة وهي مواطنة وعند سؤالها عن الجاني الذي أطلق النار أفادت بأنها لا تعرفه ولم تشاهده من الأصل ولكنها وجدت الخادمة وهي على الأرض، فسارعت بها الى المستشفى وتم ندب طبيب الخفارة للجراحة، حيث أعد تقريرا بالإصابات، جاء فيه: الادعاء بالتعرض الى الطلق الناري والإصابة في الظهر بالجانب الأيسر وان حالة الوعي للمصابة غير مستقرة وتم إبلاغ وكيل نيابة الفروانية الذي أمر بتسجيل قضية جناية وشبهة شروع بالقتل وإحالة الأوراق الى النيابة.