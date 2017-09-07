عبدالله قنيص

أقدمت فتاة من غير محددي الجنسية على إلقاء نفسها من احدى الشقق في منطقة النقرة وهو ما أدى الى اصابتها بكسور، فيما أمر وكيل نيابة حولي بتصنيف القضية باعتبارها جنحة نظرا لتأكيد المبلغة بأن الفتاة ألقت بنفسها بفعل الخوف من تهجم مواطن والذي لم يقم بعمل اي شيء لها.

وكانت فتاة من غير محددي الجنسية وهي شقيقة من ألقت بنفسها أبلغت عمليات الداخلية بأن مواطنا يدعى (س.ص) مواليد 1991 تهجم على شقتها وضربها وهو ما دفع بشقيقتها الصغرى الى ان تلقي بنفسها خوفا من التهجم. وأشارت المبلغة الى ان المدعى عليه فوجئت به يطرق باب شقتها ويدفعها الى داخل الشقة ويضربها على اثر خلافات متراكمة، وحينما شاهدت شقيقتها الواقعة خافت وألقت بنفسها، ولدى التحقيق مع المبلغة أكدت ان المتهم لم يتعرض لشقيقتها، ليتم تسجيل قضية باعتبارها جنحة بعنوان «اعتداء بالضرب وسقوط من علو».