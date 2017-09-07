محمد الدشيش

فوجئ وافد مصري يعمل مندوبا لإحدى الشركات بأن مركبته قد تعرضت الى التحطيم من قبل أشخاص مجهولي الهوية، وكان الوافد قد اوقف مركبته التي تحتوي على نحو 100 كرتون من مشروب الطاقة امام العمارة التي يسكنها، وعند نزوله من مسكنه في ميدان حولي للتوجه الى العمل كمندوب توزيع، فوجئ بأن زجاج المركبة تحطم من قبل مجهولين، وعند تفحص البضاعة تبين ان الجناة قد سرقوا 100 كرتون لمشروب الطاقة، وعليه أبلغ عمليات وزارة الداخلية، حيث ذهبت احدى دوريات الأمن لمخفر ميدان حولي وتمندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات، وأحيلت الى الجهات المعنية الأمنية.