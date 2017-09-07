هاني الظفيري

أسفر حادث تصادم عنيف بين مركبة رياضية وقاعدة احد الجسور امام أكاديمية سعد العبدالله عن مصرع شابين كويتيين وانشطار المركبة الى نصفين وقال مصدر امني ان اجهزة وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الحادث. وكان بلاغ قد ورد الى عمليات الداخلية فجر امس عن حادث تصادم مركبة بقاعدة احد الجسور امام أكاديمية سعد العبدالله، حيث انتقلت الاجهزة الأمنية للتعامل مع البلاغ والتحقيق فيه، وتركت جثتي المواطنين للطب الشرعي.

من جهة اخرى، تعامل رجال المرور مع حادث مروري على طريق الدائري السادس مقابل مدينة سعد العبدالله، وكان قد أسفر عن إصابة مواطنين وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.