شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الأحمدي في البحث عن مجهول خدش حياء وافدة بريطانية داخل تاكسي. فيما اكد مصدر امني ان كاميرات المراقبة المتواجدة في احد اسواق المهبولة سوف تستخدم في التوصل الى الجاني.

وكانت البريطانية وتدعى «كاتي» 26 عاما تقدمت الى مخفر شرطة الفنطاس ساردة ما حدث لها بقولها: صعدت الى تاكسي في منطقة المهبولة ق1 وبعد جلوسي بالمقعد الخلفي في التاكسي فوجئت بشخص مجهول يفتح باب التاكسي ويجلس الى جواري، ويقوم ببعض الحركات غير اللائقة وتلمس جسدي.

هذا وتم اخطار وكيل نيابة الأحمدي الذي صنفها كجناية.