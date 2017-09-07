مشاري المطيري

اكدت وزارة الداخلية ان شرطة البيئة تمارس مهام عملها بصورة جيدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. وقالت الداخلية في بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وموقّع من العميد عادل الحشاش ان شرطة البيئة أحالت في 2017 (108) قضايا الى المحاكم وتعاملت مع 1777 بلاغا.وأوضح البيان الذي جاء ردا على مقال الخبير الأمني الزميل الفريق طارق حمادة ان هناك تسييرا للدوريات التابعة للبيئة على مدار الساعة، وجاء نص البيان على النحو التالي:السيد رئيس تحرير صحيفة «الأنباء» المحترمنقدر بود خالص واحترام عميق اسهامكم التنويري المميز ودوركم الاعلامي الواضح في خدمة قضايا الأمن والمجتمع وتسليطكم الضوء على ما يخدم الصالح العام وكذلك تواصلكم معنا لتحقيق مصلحة وطننا الحبيب.



وبالاشارة الى ما نشر بصحيفتكم الغراء بالعدد رقم 14893 الصادر بتاريخ 23/7/2017 تحت عنوان «شرطة البيئة والدور المفقود».نود افادتكم بأن ادارة شرطة البيئة التابعة لقطاع الأمن العام لا تدخر جهدا في الحفاظ على الأمن البيئي بمكوناته الثلاثة البحرية والبرية والجوية ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.وقد تعاملت شرطة البيئة من قسم العمليات والمتابعة مع 1777 بلاغا، نتج عنها تسجيل 108 قضايا بيئية جنح وجنايات، الى جانب ما يقوم به قسم الرقابة والتفتيش البيئي وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية من تسيير الدوريات على مدار الساعة في جميع محافظات البلاد حيث بلغت خلال عام 2017 الحالي 2459 دورية رقابية.



كما تمكنت شرطة البيئة من التعامل مع 313 مخيما غير مرخص وتمت إزالتها الى جانب تسجيل 20 مخالفة بالتعاون مع بلدية الكويت خلال موسم التخييم الماضي، في حين تمكن قسم شرطة المراقبة البيئة البحرية من ضبط عدد من المخالفين.كما تمكنت إدارة الأمن البحري التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط مواطن قام بإلقاء مخلفات في بحر جزيرة كبر، حيث تمت إحالته إلى جهات الاختصاص.ولفتت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى أن المادة 143 من قانون حماية البيئة تنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الآف دينار المالك لقارب صغير قام مستخدموه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.

إهانة شرطيين في «البيئة» داخل كافيه

اتهم رجلا أمن يعملان في شرطة البيئة مواطنين بإهانتهما خلال ادائهما لمهام عملهما. وبحسب افادة رجلي الامن في بلاغ سجلاه في مخفر الفنطاس فإنهما كانا داخل كافيه في مهمة عمل، واذا بالمدعى عليهما يقومان بإهانتهما على مرأى ومسمع من مرتادي الكافيه، هذا واحتجز المدعى عليهما على ذمة القضية حتى الانتهاء من التحقيقات معهما.