سعود الدعيج

سلم صاحب محل طيور لرجال مباحث الفروانية مقطع فيديو يظهر بشكل واضح هوية لص استهدف سرقة طائر «كاسكو» وأظهر المقطع الذي سلم الى رجال المباحث التفاصيل الكاملة للواقعة.

وبحسب مصدر أمني فإن صاحب محل للطيور في منطقة الري أبلغ الأجهزة الأمنية بأن شابا يتحدث اللهجة الوطنية دخل وأخذ يعاين الطيور واستمع الى شرح مفصل عن طائر «كاسكو»، حيث اكد له البائع ان للطائر مميزات عدة منها تحدثه بعدة لغات.

وأضاف المبلغ: تم الاتفاق على سعر الطائر، حيث تظاهر الشاب بوجود حافظة النقود داخل السيارة وطلب من البائع ان يرافقه لاستلام قيمة الطائر، وفور دخوله الى السيارة هرب الى جهة غير معلومة تاركا البائع يندب حظه العاثر، هذا وسجلت قضية سرقة.