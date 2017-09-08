الحملات استهدفت العاصمة وحولي والجهراء

هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والوكيل المساعد لقطاع الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح شن القطاع حملات أمنية في عدد من المحافظات، ففي العاصمة أسفرت الحملة التي قادها مدير إدارة العمليات والدوريات العقيد نايف الحجرف عن ضبط 3 مواطنين مطلوبين للتنفيذ المدني، الأول من مواليد 1974 مطلوب إلقاء قبض بمبلغ 1012 دينارا، والثاني من مواليد 1993 ومطلوب إلقاء قبض بمبلغ 2164 دينارا، فيما كانت الثالثة مطلوبة إلقاء قبض بمبلغ 1200 دينار، وأحيل الثلاثة الى جهة الاختصاص.

وضمن حملة إدارة العمليات تم ضبط 4 وافدين مخالفين لقانون الإقامة، ووافد إلقاء قبض تغيب، و8 بدون إثبات وبائع متجول، و3 عمالة سائبة، وتم تحرير 49 مخالفات مرورية، ومخالفة معاقين حجز مركبة بكراج المرور.

وأسفرت حملة قيادة منطقة الروضة قيادة الروضة العقيد عادل الزوير عن ضبط وافد بدون إثبات، وتحرير 5 مخالفات مرورية. أما حملة قيادة عبدالله السالم بقيادة العقيد محمد العجمي فقد أسفرت عن ضبط وافد بدون إثبات تحرير 4 مخالفات مرورية.

وفي قيادة كيفان تم ضبط وافد مخالف قانون الإقامة، ووافدين بدون إثبات وتحرير 7 مخالفات مرورية، فيما تمكنت قيادة المدينة من ضبط مخالف قانون الإقامة، و3 بدون إثبات، وتم تحرير 9 مخالفات مرورية.

أما المنطقة الوسطي فتضمنت إحصائياتها ضبط وافدين مخالفي قانون الإقامة و4 بدون إثبات، وتحرير 8 مخالفات مرور.

وفي مديرية أمن حولي أسفرت حملات إدارة قطاع الأمن العام عن ضبط شخصين مطلوبين جنائيا، و8 أشخاص طلب إحضار مدين و7 مسجل بحقهم قضايا تغيب 10 أشخاص انتهاء إقامة.

وفي محافظة الجهراء، قام رجال الأمن بقيادة اللواء علي ماضي والعميد علي الاحيمر بشن حملة كبيرة على عدد من المناطق بإشراف المقدم مطر السبيل، وتم حجز 15 مركبة رياضية وإحالتها الى الحجز، كما تم ضبط 40 شخصا بدون إثبات بالإضافة الى 5 أشخاص مطلوبين الى التنفيذ المدني.

وقال مصدر امني ان مدير امن الجهراء اللواء ماضي قام بتشكيل فرقة تحت إشراف العميد الحيمر وتنفيذ المقدم السبيل على منطقتي الصناعية والعيون وتم حجز 15 مركبة مخالفة لقانون المرور ويتم إصلاحها بدون اذن، كما تم ضبط 3 مركبات مسجل بحقها قضايا، كما تم ضبط أحداث لا يحملون رخص قيادة.

وأضاف المصدر ان رجال الأمن قاموا بسحب 5 رخص تخص المحلات التي يقومون بإصلاح السيارات بدون إذن بالإضافة الى ضبط 40 وافدا من مختلف الجنسيات لا يحملون أي إثبات، وتم رفع التقرير الى وكيل قطاع الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح الذي أمر رجاله بإحالة المركبات الى الحجز.