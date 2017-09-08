محمد الدشيش

أصدر وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق الشيخ محمد اليوسف تعميما يتضمن ضوابط ارتداء غطاء الرأس لجميع قوة الشرطة، ويأتي ذلك للحرص على المظهر العسكري العام.

وجاء في التعميم: إنه حرصا على مصلحة العمل يتعين على جميع أعضاء قوة الشرطة عند ارتداء غطاء الرأس لجميع البدل الالتزام بالضوابط.

وتضمن التعميم أنه يتم ارتداء (البريهة) على البدلة الدركية والمكتبية لعموم قوة الشرطة ماعدا الاستقبالات الرسمية يكون ارتداء (الكاب العسكري).

وبين التعميم أن ارتداء «الكاسكيت» يكون في شأن العاملين بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية والإدارة العامة لخفر السواحل.