محمد الجلاهمة

كتبت النجاة لوالد الزميل هاني زاهي الظفيري من حادث مروع وقع على طريق الدائري الرابع السريع بين ثلاث مركبات، وأسفر الحادث عن اتلاف مركبة والد الزميل دون ان تلحق به اصابات.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد عصر امس عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات وعندما حضر رجال الأمن والمرور الى الموقع بقيادة الملازم أول عبدالله فهد العنزي اخبره قائد المركبة التي كان يقودها عسكري في الجيش الكندي بأن شخصا اصطدم به ما تسبب في توقفه في منتصف الطريق ليصدم والد الزميل الظفيري بالمركبة المتوقفة، فيما فر المتسبب في الحادث من الموقع الا ان العسكري الكندي زود رجال المرور برقم لوحة سيارته المعدنية وجار ضبطه، وأشار المصدر الى ان الملازم عبدالله العنزي قام بدوره على اكمل وجه وتعامل في الموقع بأسلوب يليق بتمثيل ضابط المرور.