سعود الدعيج

تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط مواطن ووافد مصري صادر بحقهما إلقاء قبض مدين، وكانت إحدى دوريات أمن الفروانية وخلال جولة اعتيادية قد اشتبهت في شخص تبين لاحقا انه مواطن فتم توقيفه وضبطه وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب بـ 6079 دينارا صادر من الإدارة العامة للتنفيذ المدني، كما ألقت الدورية القبض على وافد مصري كان يستقل مركبة بعد الاشتباه به، حيث لوحظ ارتباكه بمجرد رؤية الدورية مما أثار الشك به وبعد استيقافه طلب منه رجال الأمن إثباتاته وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب لقضية مالية وطلب إحضار مدين بمبلغ 589 دينارا، وأحيل المواطن والوافد الى التنفيذ المدني لاستكمال الإجراءات القانونية.