هاني الظفيري

أسفر هبوط حاد بالسكر أصيب به مواطن عن اختلال عجلة القيادة في يده فحاول التوقف، إلا أنه ضغط على دواسة البنزين واقتحم جدار مسجد مستشفى الجهراء، مما تسبب في إصابة المواطن وزوجته بإصابات بليغة استلزمت إدخاله عناية الجهراء.

وقال مصدر امني إن بلاغا ورد من إدارة مستشفى الجهراء عن اقتحام مركبة للجدار المجاور لمسجد المستشفى، وعليه خرج عدد من الممرضين وتم نقل قائد المركبة ومرافقته، والذي تبين انه مواطن مصاب بهبوط في السكر الأمر الذي جعله يضغط بقدمه على «دعسة» البنزين، حيث حاولت زوجته التي كانت ترافقه في المركبة إبعاد قدمه إلا أنها لم تستطع حتى وقع حادث الاصطدام.

وأضاف المصدر أن حالة المواطن وزوجته مستقرة وتم رفع تقرير بالواقعة.