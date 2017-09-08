عبدالله قنيص- مشاري المطيري

استنفرت أجهزة الأمن والمباحث والمرور في محافظة الجهراء بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بضرورة رصد وضبط المستهتر الذي قام بحركات رعونة واستهتار خلال قيادته لمركبته الرباعية، وذلك بعد مقطع فيديو بثه وافد آسيوي، حيث قام المستهتر بأعمال بهلوانية خلال قيادته مركبته الأميركية في منطقة سعد العبدالله، وسار بها على العجلتين الجانبيتين مما عرض حياته وحياة الآخرين إلى الخطر.

وقد انتشر الفيديو الذي صوره وعلق عليه أحد الآسيويين، وتم تداول المقطع عبر السوشيال ميديا.

وتم ضبط المستهتر وتبين أنه مواطن، والذي اعترف بالاستهتار الذي أقدم عليه، وتم تسجيل قضية وحجز المركبة.