هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

أحال رجال الأمن العام مواطنا وشابين من البدون في منطقة الصليبية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد العثور على بطل مستورد و٩حبات مخدرة.

وقال مصدر أمني إن دورية تابعة لقطاع الأمن العام كان رجالها في جولة اعتيادية في منطقة الصليبية وتم الاشتباه في مركبة كان يترنح قائدها بين حارتي الطريق وعند توقيفه تبين انه مواطن بحالة غير طبيعية ومرافقيه وهما شابان من البدون، وتم رصد علبة حبوب يشتبه في انها مخدرة حاول احد الموقوفين وضعها تحت مقعد المركبة وبعد إنزالهم عثر بداخل المركبة على بطل خمر مستورد وعليه تم رفع تقرير بالواقعة وإحالة الأشخاص الـ 3 الى جهة الاختصاص.

كما امر قائد منطقة الصليبية بالتحفظ على المضبوطات وتسجيل الواقعة في دفتر الأحوال.