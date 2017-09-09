عبدالكريم أحمد

أمرت محكمة الجنايات أمس الأول بإخلاء سبيل مواطنين متهمين بتداول ورقة نقدية مزورة من فئة العشرين دينارا مع منعهما من السفر، وقررت حجز دعواهما للحكم الشهر المقبل.

وتعود وقائع الدعوى إلى شهر يناير الماضي عندما أبلغ مقيم كوري الجهات الأمنية أن المتهم الأول استوقفه في أحد شوارع منطقة خيطان وكان برفقته الآخر، وطلب منه تصريف مبلغ العشرين دينارا فقام بإعطائه ورقتين نقديتين من فئة العشرة دنانير وأخذ منه العشرين التي شك بأمرها وحاول استيقاف المركبة إلا أنها غادرت بسرعة.

وبضبط المواطن أفاد لرجال المباحث بأنه حصل على ورقة العشرين دينارا من شخص مجهول لا يعرفه قام ببيعه هاتفه النقال وحصل منه على الورقة دون علمه بتزويرها، وقام بمحاولة صرفها إلى ورقتين عندما كان برفقة صديقه في منطقة خيطان، مؤكدا عدم وجود دور لهما بعملية التزوير.

وتم تقديم المواطن وصديقه للمحاكمة بتهمة استعمال ورقة نقدية مزورة وتداولها وترويجها داخل البلاد، واثبت تقرير الأدلة الجنائية أن الورقة المضبوطة هي مزيفة بالتقليد على بنك الكويت المركزي ولم تصدر عنه وذلك بطباعة نفس الحبر، مشيرا إلى أن تزييفها غير متقن ولا ينخدع بها الشخص العادي نظرا لعدم وضوح نقوشها.

من ناحية أخرى، قضت ذات المحكمة بتغريم مدير عام السجن المركزي مبلغ 50 دينارا، وذلك لعدم تنفيذه قرارها السابق بإحضار أحد السجناء لمحاكمته بإحدى القضايا الجزائية.