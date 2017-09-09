عبدالله قنيص

تمكن رجال قسم التحقيق والرقابة الأمنية بإدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يمارسون ألعاب القمار والمراهنات.

وكانت معلومات قد وردت تفيد بوجود أحد الآسيويين الذي عاد الى البلاد بصورة غير قانونية بعد إبعاده عدة مرات ويقوم بإعداد وتجهيز أماكن لممارسة ألعاب القمار والمراهنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والتحريات والاستدلالات وأكدت جميعها صحة المعلومات.

وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، تم ضبطه مع شخصين آخرين من جنسيته وهم يمارسون ألعاب القمار والمراهنات المجرمة قانونا، كما تم ضبط مبالغ مالية وأدوات اللعب، وبالاستعلام عنهم تبين انهم مخالفون لقانون الإقامة، وقد اعترفوا بما نسب إليهم، وأحيلوا والمضبوطات الى جهات الاختصاص.