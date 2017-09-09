محمد الدشيش

اصبحت مهنة التسول من المهن المربحة للاموال دون اي تعب، كل ما عليك هو الجلوس او المشي بين الناس حتى تحصل على اموال، لكن رجال امن العاصمة رصدوا وافدا يحوم بين افرع البنوك بمنطقة المنصورية وظل رجال الامن يراقبون هذا الوافد الذي تبين لهم انه يقوم بالتسول بين مرتادي افرع البنــوك، وهذه هي الفرصة لجمــع الاموال، وعلى الفور توجه اليه رجال الامن وتـم القبض عليـه قبـل الهرب، وعنـد تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 400 دينار حصيلة يوم واحد ولمدة ساعات معدودة، عليه تم احالته الى الجهات الامنية، وتبين ان اقامته منتهية منذ فترة طويلة وهو من الجنسية العربية، حيث تم تحويل القضية الى الابعاد.