هاني الظفيري ـ مشاري المطيري

نقلت جثة مواطن في العقد الخامس الى الطب الشرعي بعد سقوطه من الطابق السابع في احدى البنايات الكائنة في منطقة الجابرية، وتم تسجيل قضية.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد مساء اول من امس من حارس بناية يفيد بسقوط شخص من اعلى البناية، وعليه توجه رجال الامن ورجال الاسعاف، وتبين انه فارق الحياة نتيجة الاصابات التي لحقت به، وبالتحقيق الاولي تم ضبط 4 اشخاص كانوا بصحبته، وافادوا بأنهم كانوا يجلسون في الشقة بالطابق السابع ولكنهم لم يعرفوا الاسباب التي دفعت صديقهم الى القاء نفسه، كما تم تفتيش المكان دون العثور على اي ممنوعات، وتم تسجيل قضية بأمر من وكيل النيابة تحت مسمى «انتحار».