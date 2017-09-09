هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

احال رجال الامن في محافظة الاحمدي مواطنا مطلوبا على ذمة 3 قضايا بمبلغ 40 الف دينار، وتـم رفع تقريــر بإحالتــه الى جهة الاختصاص.

وقال مصدر امني ان دوريات الامن في محافظة الاحمدي كانوا يقيمون نقطة تفتيش عند مدخل احدى المناطق، وتم الاشتباه بمواطن، وعند التدقيق والاستعلام عنه تبين انه مطلوب على ذمة 3 قضايا ومدين بمبلغ 40 الف دينار.

من جانب آخر، اوقف رجال امن الجهــراء شابــة من مواليــد 1995 خلال نقطــة تفتيـــش وعثر بحوزتها على كيس شبو وادوات تعاط، وتم رفع تقرير بالواقعة.

على صعيد متصل، ضبط رجال امن الجهراء مواطنا من مواليد 1972 مطلوبا بـ 10 قضايا احضار مدين بمبلغ 10 آلاف دينار، كما تم ضبط مواطن آخر مدين بمبلغ 42 الف دينار، وامر اللواء علي ماضي رجاله باحالة الاشخاص الى جهة الاختصاص ورفع تقرير بالواقعة.