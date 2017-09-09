عبدالله قنيص

شهدت محطة مياه طريق الفحيحيل مشاجرة دامية من قبل 7 أشخاص ضد مواطنين اختلفا فيما بينهم على أولوية المرور في الطريق لتنتهي بإصابة المواطنين بالعديد من الإصابات التي دفعتهم الى إحضار تقرير طبي.

وقال مصدر امني ان بلاغا تقدم به شابان اتضح انهما مواطنان الى رجال امن مخفر ميناء عبدالله مصطحبين تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التي لحقت بهما.

وأردف المصدر ان الشابين اختلفا مع قائد مركبة عند محطة المياه الواقعة على طريق الفحيحيل ليتطور الخلاف الى التلاسن والتشابك بالأيدي لتأتي مركبتان «كفزعة» لصديقهم الذي تهجم مع المرافقين على الشابين وتركوهما بعد توجيه سيل من الضربات التي تسببت في العديد من الكدمات، وتمت إحالة ملف القضية الى رجال المباحث لضبط قائدي المركبات الثلاث.