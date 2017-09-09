محمد الدشيش ـ محمد الجلاهمة

شن قطاع الامن العام بالتعــاون مع قطاع البلديــة حملة على الاســواق العشوائية صبــاح امــس اسفرت عن مصادرة خضراوات وفواكه فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي في منطقة المهبولة. وقال مصدر امني ان العديد من الشكاوى وردت الى قطاع الامن العام من اهالي المنطقة عن قيام الوافدين بعمل سوق خضار في منطقة المهبولة دون تصريح او رقابة من الجهات المختصة.

وعليه تم التحقق من الواقعة التي تبين انها صحيحة وتم التنسيق مع قطاع البلدية ليتم مداهمة السوق العشوائي ومصادرة الاطعمة الفاسدة بالاضافة الى الخضراوات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم رفع تقرير بالواقعة.