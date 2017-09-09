هاني الظفيري

شهدت منطقة سعد العبدالله حادث اصطدام شاب مستهتر بثلاث مركبات دون ان يخلف الحادث اي إصابات.

وقال مصدر أمني: ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث تصادم من مجموعة من الشباب عن مستهتر كان يقود سيارته «الوانيت» ليصطدم بـ ٣ مركبات متوقفة أمام منزل مواطن في قطعة ٥، وعليه توجه رجال الأمن الى الموقع وتم اقتياد قائد المركبة الى المخفر وجار التحقيق بالواقعة.

من جانب آخر، أخمد رجال الفحيحيل النيران بمركبة اندلعت النيران بها على طريق الدائري الخامس ولم يسفر الحريق عن وقوع اي إصابات.