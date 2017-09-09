محمد الدشيش

وقع حادث تصادم ثنائي على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز باتجاه النويصيب، ونتج الحادث عن تصادم مركبة هاف لوري يقودها وافد بنغالي يعمل عسكريا بوزارة الدفاع بمركبة ثانية صالون يقودها مواطن، مما ادى الى نقل المواطن على الفور الى مستشفى العدان بحالة حرجة، وجاء بالتقرير الطبي ان المصاب بغيبوبة تامة وتم ادخاله الى غرفة العناية المركزة، وتمت احالة البنغالي الى مخفر الزور والتحفظ عليه بعد التحقيق معه بالحادث المروري.

ومن جانب آخر فقد تمكن رجال أمن الفروانية من حل لغز اختفاء الخادمات الآسيويات والتي تبين ان وافدا من الجنسية البنغلاديشية يعمل سائقا على تاكسي جوال متورط فيها، حيث قادت المصادفة رجال أمن الفروانية عندما تم إيقاف احدى السيارات الاجرة في منطقة جليب الشيوخ وعند التأكد والتدقيق تبين لهم ان البنغلاديشي قد تستر على خادمة متغيبة مسجل ضدها سرقة كفيلها، وقامت بعملية نصب واحتيال على مواطنين بأنها ستجلب لهم خادمتين من الخارج، وكانت المتغيبة تسير مع سائق التاكسي ويتجولان في منطقة بعيدة عن أنظار رجال الأمن ولكنها سقطت أخيرا مع قائد الأجرة وتمت إحالتهما الى جهات الاختصاص في مخفر الفروانية.