محمد الجلاهمة

أنهى رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة ممثلة في إدارة العمالة المنزلية نشاط تشكيل عصابي آسيوي يقوم بتحريض الخادمات على الهرب من كفلائهم او من المكاتب التي حضرن عليها ومن ثم يعيدون استغلال الخادمات في اعمال النصب من خلال توظيفهن في منازل مواطنين ومقيمين، ومن ثم الهرب بعد ايام قليلة وذلك بعد ان يحصلن على مقدمات من المجني عليهم.



وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى ادارة العمالة المنزلية عن هروب عدد من الخادمات في ظروف غامضة وعليه تم تشكيل فريق عمل للتقصي وانتهت التحريات التي قام عليها رجال إدارة العمالة المنزلية الى ان الهاربات من مكاتب الخدم وبعض المنازل يقوم بالتستر عليهن 3 وافدين من الجنسية السيلانية وعليه تم اخطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح والذي وجه لضبط التشكيل والتحقيق معهه، وبالفعل تم ضبط الوافدين الثلاثة واعترفوا بأنهم يقومون بالانتشار في محيط مكاتب العمالة وتحريض الوافدات على الهرب ومن ثم يستخدمونهن في النصب من خلال اعلانات وهمية ينشرونها على وسائل التواصل عن وجود خادمات لديهم وبعد ان يتم اعطاء الراغبين في الاستعانة بالعمالة ايصالات يقومون بالايعاز للخادمات بالهرب.