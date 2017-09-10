مشاري المطيري

تفاجأ وافد هندي الجنسية أثناء عمله داخل بقالة بمنطقة المنقف بمن يقتحم عليه العمل بسرعة كبيرة وكان الشخص يحمل معه سكينا، وهو مجهول الهوية، حيث بادره بطعنة في اليد اليسرى قبل أن يدافع عن نفسه وسرق مبلغ 30 دينارا ولاذا بالفرار على الفور.



تم نقل الهندي إلى مستشفى العدان من قبل أصدقائه وتم علاج الجرح وأحضر تقريرا طبيا يفيد بأنه تعرض إلى جرح قطعي بالعضد الأيسر. وعليه توجه إلى مخفر أبوحليفة وسجل قضية وتم إبلاغ وكيل نيابة الأحمدي والذي أمر بتسجيلها جناية سلب بالقوة.

من جهة أخرى، تقدم وافد سوري من مواليد 1981 إلى مخفر شرطة الأحمدي مبلغا عن مجهول سرق لوحتي مركبته، وقال الوافد إن الجاني نزع اللوحتين الأمامية والخلفية، معربا عن خشيته من أن تستغل في ارتكاب جرائم سرقة أو سلب، هذا وسجلت قضية سرقة لوحات مركبة.