محمد الدشيش ـ هاني الظفيري

انتهت التحقيقات مع مواطن على خلفية وفاة آسيوي في جاخور في كبد الى توجيه تهمة ضرب أفضى الى الموت، وبحسب مصدر امني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وفاة وافد بنغلاديشي داخل جاخور في كبد، ولدى الانتقال الى موقع البلاغ أفاد كفيل الوافد بأنه سقط من علو ولحقت به إصابات خطيرة، وخلال نقله الى العلاج توفي الوافد، الا ان أطباء مستشفى الفروانية شكوا في الوفاة، خاصة انهم رصدوا آثار ضرب، وعليه تمت إحالة الجثة الى الطب الشرعي ليؤكد تقرير الطبيب الشرعي ان الوفاة يرجح انها جنائية، وعليه تم إخضاع كفيل الآسيوي للتحقيق الذي اعترف بأنه ضرب الوافد لإهماله في العمل، وفوجئ به يسقط أرضا ليسارع الى إبلاغ الداخلية ويزعم ان الوفاة نتيجة سقوط.