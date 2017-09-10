محمد الجلاهمة

شرع قطاع المرور في تطبيق استراتيجية جديدة للحد من تجاوزات بعض قائدي المركبات وتوقفهم في أماكن غير مخصصة وإعاقة السير بالتوقف في صف ثان، وتتمثل الاستراتيجية الجديدة التي تضاف الى اجراء نزع اللوحات في رفع المركبات بواسطة ونش وإحالة تلك المركبات الى كراج الحجز، وأكد مصدر مروري ان هذا الإجراء سيتم التوسع فيه خاصة في الأماكن المكتظة والتي تشهد ازدحاما وتشهد ايضا لامبالاة من قبل بعض قائدي المركبات بترك سياراتهم في صف ثان وهو ما يؤدي الى اختناق ملحوظ.

وأكد المصدر ان كلفة الونش ونقل المركبة الى كراج الحجز تكون على حساب قائد المركبة المخالفة، هذا الى جانب ارضية وقوف المركبة في كراج الحجز، مشيرا الى ان وزارة الداخلية تعتبر غير مسؤولة عن اي تلفيات تقع على المركبة، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بقانون السير الذي وضع لسلامتهم ولتسيير حركة السير.

هذا، وبدأت إجراءات المرور في التطبيق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، حيث قامت اجهزة الداخلية برفع مركبات معيقة للسير ونقلها الى كراج الحجز.