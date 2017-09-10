محمد الجلاهمة

فتحت اجهزة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقا للوقوف على هوية لصوص مجهولين استهدفوا حقل برقان وسرقوا من داخله 24 كيبل، وبحسب مصدر امني فقد تقدم الى مخفر شرطة الأحمدي محامي شركة نفط الكويت وكان بحوزته توكيل من شركة النفط وأبلغ عن سرقة عدد 6 كيبلات لمحمول الكهرباء وعدد 12 كيبل متحكم بالسرعة وعدد 6 كيبلات ومولد كهرباء عن طريق قطع سياج السور بشكل طولي وذلك في حقل برقان التابع لشركة النفط الكويتية وتم الاتصال على الادلة الجنائية لندبهم وكذلك بوكيل النيابة فهد المطيري الذي امر بتسجيلها وإحالتها الى النيابة.