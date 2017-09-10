مشاري المطيري - محمد الدشيش

فتح رجال الإدارة العامة للإطفاء بالتنسيق مع رجال الأدلة الجنائية تحقيقا للوقوف على أسباب اندلاع ألسنة اللهب في 3 مركبات كانت متوقفة في ساحة ترابية مقابل عمارة بمنطقة السالمية.



‏إلى ذلك، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها، أنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق في ثلاث مركبات، وعلى الفور تم توجيه ‏مركز إطفاء حولي بقيادة الرائد أحمد المهنا، وعند وصول فرقة الإطفاء تبين أنه حريق في ثلاث مركبات تقف ‏في ساحة ترابية، وعليه شكل رجال الإطفاء مجموعات لمكافحة الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى ‏الأماكن المجاورة ‏ومحاصرة ‏الحريق في أماكن محدودة وتمت مكافحته ‏وإخماده خلال فترة قياسية وكانت الخسائر مادية فقط.