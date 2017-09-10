تلقت السلطات الأمنية بمخفر ابوحليفة بلاغا ورد اليها من العمليات يفيد بوجود حالة وفاة بمنطقة المنقف بالدور الثالث بإحدى العمارات، وعليه توجه على الفور الى مكان البلاغ رجال مديرية امن الاحمدي، وعند دخول رجال الامن تمت مشاهدة شخص وافد من الجنسية الآسيوية مستلقيا على السرير شبه عار، وعليه تم إبلاغ وكيل نيابة الأحمدي وانتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي بحضور محقق المخفر، وتم رفع الجثة الى الادارة العامة للادلة الجنائية لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت طبيعية ام بها شبهة جنائية، وسجلت قضية في مخفر أبوحليفة.