محمد الدشيش

لم تمر أيام على بلاغ تقدم به وافد مصري يعمل مندوبا لإحدى شركات بيع مشروبات الطاقة وإبلاغه مخفر ميدان حولي بأن باصا صغيرا يخص الشركة تم كسره وسرق من داخله 100 كرتون مشروب طاقة، حتى سجلت في مخفر شرطة ميدان حولي قضية مشابهة الى حد ما وتعلقت بسرقة منشطات ومكملات غذائية تخص احدى الشركات الشهيرة.



وبحسب مصدر امني فإن صاحب الشركة توجه الى المخفر وبرفقته سائق آسيوي، حيث ابلغ بأن السائق ترك السيارة لدقائق مقابل محل صرافة لتحويل مبلغ من المال ولدى عودته فوجئ السائق بمجهول كسر السيارة وسرق من داخلها 3 كراتين بها فيتامينات ومكملات ومنشطات.