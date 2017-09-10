أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن قيام المكتب الصحي بالقاهره بإطلاق موقعه الإلكتروني يتوافق مع برنامج عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة في مجال تطوير نظم المعلومات وتطبيق الحكومة الالكترونية لتسهيل الإجراءات وتعزيز التواصل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها سواء من المرضى وذويهم أو من الطلاب الدارسين بجمهورية مصر العربية.

وقال إن الوزارة تتطلع من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني للمكتب الصحي بالقاهره إلى تحقيق نقلة نوعية بالخدمات المختلفة التي يقدمها المكتب من خلال نشر التعاميم وإجراءات العمل والتوعية بالتصرف في حالات الطوارئ وتلمس شكاوى وملاحظات المستفيدين من خدمات المكتب الصحي والعمل على اتخاذ مايلزم من إجراءات لوضع الحلول المناسبه للتحسين المستمر بجوده الرعايه الصحية.

وشكر الحربي رئيس المكتب الصحي بالقاهره الدكتور منصور صرخوه، وفريق العاملين معه وكل من ساهم بالفكر وبالجهد بإطلاق الموقع الإلكتروني للمكتب، قائلا: «أثق كل الثقه أنهم سيحرصون علي الاستفادة من الموقع وتطويره بصورة مستمرة بما يحقق الأهداف الطموحه لإنشاءه».