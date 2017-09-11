محمد الجلاهمة

أحـيـل إلـى نـيابة الأحـمدي ملف قضية تعلقت باعتداء بالضرب والفعل الفاضح وذلك للتحقيق في جميع ملابساتها وجوانبها على ان يقوم رجال ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي بإجراء مزيد من التحريات للوقوف عـلى حقيقة ادعاء زوجة بأنها كانت تأخذ حمام شمس مقابل شـاطئ ابوالحصانية رغم تأكيـد الزوج في البلاغ انـها كـاذبـة.

وفي الـتفـاصـيـل فإن غرفة عمليات الداخلية تلقت بلاغا نحو الخامسة من بعد عصر أول من امس يفيد بوقوع مشاجرة على شاطئ الخليج مقابـل منطقة ابوالحصانية، وبانتقال رجال الأمن تبين ان الواقعـة عبارة عن إشكال زوجي وان مـواطنا يقوم بضرب زوجته، وعلـيه فتح تحقيق مع المواطن وهو من مواليد 1995، حـيث قال انه تلقى مكالمة من فاعل خير بأن زوجته توجد في نزهة بحرية رغم أنها قالت انها ستزور صديقة لها، وحدد فاعل الخير مكان وجود الزوجة.

واضاف: توجهت الى حيث ابلغني واذا بي اجد زوجتي تأتي من داخل البحر على متن جت سكي، اما الزوجة فقالت ان ما يدعيه الزوج كذب، مشيرة الى انها كانت تأخذ حمام شمس، مدعية ان زوجها سلبها مبلغ 400 دينار، وسجلت القضية تحت عنوان اعتداء بالضرب وفعل فاضح.