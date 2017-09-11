هاني الظفيري

تمكن رجال أمن العاصمة من إلقاء القبض على 6 شباب جميعهم كويتيون، وتم احضارهم جميعا الى مخفر شرطة الدسمة على خلفية تبادل ضرب واتلاف مال الدولة والاصطدام المتعمد. وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني:

إن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين 6 شباب داخل المستشفى الأميري، حيث سارع رجال الأمن الى موقع البلاغ وتمت السيطرة على جميع المتشاجرين. ولدى الـتحقيق للوقوف على حـقـيـقة ما حدث تبين ان هناك خـلافا نشب بين شابين كانا علـى مـركبة وشـاب ثالث كان على مركبة أخـرى، حيث قام الشابان بضـرب الشاب الثالث، وهو ما دعاه الى ان يصعد الى سيارته، ولكن الشابين عادا واصطدما به بشكل متعمد، ما أدى الى انقلاب سيارته، ومن ثم تم نقله الى مستشفى الأميري.

وفي هذه الاثناء، قام الشاب بالاتصال بزميلين له، وفي المقابل اتصل الشابان بزميل ثالث ليتقابل طرفا المشاجرة مجددا داخل المستشفى.

هذا، وأرفق في ملف القضية تقارير طبية تظهر الاصابات التي لحقت بالمتشاجرين الستة.