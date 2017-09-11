عبدالكريم أحمد

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع أن قطاع المرور أتم استعداداته الخاصة ببدء العام الدراسي 2017/2018.

وأوضح اللواء الشويع أن قطاع المرور استكمل كل الاستعدادات للحد من الازدحامات والاختناقات التي تشهدها الطرق عادة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال: ان الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة تم توزيعها لمراقبة الوضع المروري والتعامل مع أي اختناقات مرورية وسرعة التعامل مع أي حادث مروري قد يكون سببا في ازدحام الطريق.

وذكر اللواء الشويع ان الإشارات الضوئية تمت برمجتها حسب الكثافة المرورية والعد المروري في كل اتجاه ويتم تعديل التوقيت وفقا للمتغيرات للحركة المرورية محذرا من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لأنها تعني الموت أو إصابة بليغة.