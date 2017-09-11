نقلت سيدة مجهولة الهوية بين الحياة والموت الى مستشفى الصباح للعلاج من جروح بليغة نتجت عن تعرضها للدهس من قبل مركبتين خلال قطعها لطريق الدائري الرابع.

هذا، وتم حجز هندي هو من بدأ بالدهس وكذلك احتجاز سوري عاد ودهسها مرة ثانية، هذا وأرفق في ملف القضية تقرير حافل بالإصابات التي لحقت بالمجني عليها، وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات مرور الجهراء قد احالت الى مخفر القيروان وافدا هنديا من مواليد 1990 يسكن خيطان ويعمل سائقا، وآخر سوريا من مواليد 1985 ويسكن حولي ويعمل في احدى الشركات، حيث قام الاول بدهس امرأة مجهولة الهوية بمركبة رباعية اميركية كان يقودها، ثم دهسها الثاني بمركبته وذلك خلال عبورها طريق الدائري الرابع.

وأوضح المصدر ان المصابة تم احتجازها بمستشفى الصباح لتلقي العلاج، وانه تم توجيه احدى الدوريات الى المستشفى لتفقد حالة المريضة وتسلم التقرير الطبي بشأنها، لكن الدورية اكتشفت عدم وجود اي بيانات لها.

وقال المصدر ان التقرير الطبي تضمن وجود كدمة وتورم بالشفة السفلية مع فقد احدى الاسنان ويوجد تهتك شديد وجرح بالفخذ الايمن مع اشتباه كسره وتشوه بالساق اليمنى.