أمر وكيل نيابة حولي بتسجيل قضية بتصنيف جنايات، المسمى اعتداء بالضرب، وذلك في أعقاب اتهام مواطن في العقد الثالث من عمره 15 شخصا بالاعتداء عليه بالضرب لأسباب لم يحددها.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا من مواليد 1993 ويسكن في الجليب تقدم الى مخفر شرطة السالمية، قائلا انه كان في منطقة السالمية واذا بأشخاص يبلغ عددهم 15 لا يعرفهم ينهالون عليه ضربا، وقدم المجني عليه تقريرا طبيا حافلا بالإصابات، وهو ما دعا وكيل النيابة الى تصنيف القضية جنايات.

من جهة أخرى، تقدمت مواطنة تعمل في وزارة التربية إلى مخفر السلام وسجلت قضية بتصنيف جنح وبمسمى اعتداء بالضرب، حيث اتهمت زوجها الذي يعمل في احدى الهيئات الحكومية بضربها، وقالت المبلغة إن خلافا عائليا نشب بينها وبين زوجها في منزل الزوجية في منطقة حطين فقام بالاعتداء عليها، وجار استدعاء الزوج لمواجهته بإفادات الزوجة فيما أرفقت المجني عليها تقريرا طبيا يوضح ما لحق بها من إصابات.