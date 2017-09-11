هاني الظفيري

تمكنت إحدى دوريات امن الفروانية من ضبط مواطن وخليجي ووافد سوري حيث عثر بحوزتهم على مخدرات متنوعة، وذكر مصدر أمنى ان إحدى الدوريات وخلال إحدى جولاتها اشتبهت في شخصين تبين لاحقا ان احدهما مواطن من مواليد 1973 والآخر خليجي من مواليد 1991 فتم توقيفهما وضبط بحوزتهما كيس هيروين وكذلك كيس بقايا هيروين وتمت إحالتهما إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

هذا، وضبطت إحدى الدوريات وافدا سوريا من مواليد 1990، حيث عثر بحوزته على كيسي شبو وقطرة للعين بالإضافة إلى مبلغ مالي وقدره 170 دينارا وأحيل الثلاثة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جهة أخرى، أحال مدير أمن الفروانية اللواء صالح مطر إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وافدا آسيويا عقب ضبطه من قبل إحدى دوريات الفروانية في منطقة خيطان.

وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى الدوريات خلال جولة اعتيادية لها في منطقة خيطان اشتبهت في باص يقوده آسيوي، ولدى طلب التوقف منه حاول الهرب فتمت مطاردته وضبطه، وبتفتيش الباص عثر بداخله على 250 بطل خمر مستوردة ومعدة للتوزيع.