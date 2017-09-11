تمكنت الأجهزة الأمنية المغربية من إلقاء القبض على مغربيين بعد شكوى تقدم بها مواطن كويتي وادعى عبر محاميه بتعرضه لابتزاز مالي بعد تصويره في أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وقال وكيل المواطن المحامي علي الكندري لـ«الأنباء» إن السلطات القضائية المغربية باشرت التحقيق مع المتهمين واستكمال الإجراءات القانونية بحقهما تمهيدا لإحالتهما إلى المحاكمة لينالا أشد العقاب لما اقترفت أيديهما.

وأضاف الكندري أنه سيغادر إلى المملكة المغربية لمتابعة مجريات التحقيق وصولا إلى المحاكمة حتى يسترد حق موكله، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين القوانين المطبقة بالمملكة المغربية والقوانين الكويتية بمثل هذه الجرائم.

وأكمل أن المواطن الخليجي بات هدفاً لهؤلاء الجناة الأمر الذي يحتم على كل أبناء الخليج توخي الحذر والحرص الشديدين عند الدخول إلى هذه البرامج لتفشي ظاهرة الإيقاع بهم.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالات تقمص شبان مغاربة لشخصيات نسائية حيث يقومون باستدراج شبان خليجيين وعرب عبر برامج التواصل الاجتماعي ثم تصويرهم وابتزازهم ماليا.